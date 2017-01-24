Gelibolu Belediye Başkanı Özacar’dan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Çanakkale'ye bağlı Doğu Batı Belediyeler Birliği TRAKYAKENT üyesi Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşerek Gelibolu ve Gelibolu Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Özacar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler edindi.

Çeşitli konularda görüş alışverişinde de bulunan Özacar, Başkan Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi. Özacar ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Çokal Barajı ile ilgili düzenlenen toplantıya da katılarak görüşlerini dile getirdi.