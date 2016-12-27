Geleceğin iktisatçılarına kariyer planlaması anlatıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik kariyer planlaması konferansı düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi'nin düzenlediği, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ile İnsan Kaynakları Yöneticisi Kazım Önder'in konuşmacı olarak katıldığı kariyer planlaması konulu konferans, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü AİSYEM Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın yaptığı konferansta ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Kazım Önder öğrencilere geleceğe yönelik planlarını gerçekleştirebilmek adına ne yapmaları gerektiği, çalışabilecekleri şirketlerin çalışanlardan beklentileri, öğrencilerin kariyer planları doğrultusunda kendilerine katması gereken özelliklerin neler olduğu, yardım alabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlar konusunda bilgiler verdi.

Son olarak soru cevap bölümünün ardından konferans sona erdi.