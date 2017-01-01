Gece uçak seferleri iptal edildi

Konya Havalimanı çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gece seferleri iptal edildi.

Akşam saatlerinde İstanbul Konya seferlerini yapan ve TK 2038, THY 7286, KK 86, TK 2042, THY 7287, TK 2039, TK2043, KK87 nolu seferler iptal edilldi. Havalimanı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada düşük görüş mesafesi nedeni ile havalimanına iniş ve kalkışların yapılamadaığı ifade edildi.

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