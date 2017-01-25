Gece salata ve meyve yemeyin

Dr. Fevzi Özgönül, Sağlıklı beslenmek ve ideal bedene dönmek için özellikle gece vakitlerinde meyve ve salatadan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül diyetin vücuda yapılan en büyük ihanet olduğunu belirterek beden aklını kullanarak ideal bedene dönmek isteyenlere ise şu önerilerde bulundu:

"1-Kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltınızı mutlaka evde yapın.Evde yapılan kahvaltı daha bereketlidir. En önemlisi ise gidene kadar yaptığınız hareketler onun sindirimine yardımcı olur.

2-Kahvaltıdan sonra sakın uyumayın.

3-Çok fazla çay kahve içmeyin.

4-Lütfen,öğlen yemeğini atlamayın.En önemli öğün öğlen yemeğidir. En geç 14.30 da bitirin.Ekmek,pilav ve makarnadan uzak durun.

5- Kesinlikle ara öğün yapmayın.

6-Yemekten hemen önce çok su içmeyin, sindirimi bozabilir.

7-Yemekte ekmek yemeyin, onun yerine lokma aralarında biraz badem, fındık veya ceviz yiyin.

8-Akşamları iyice acıkmadan yemek yemeyin.

9-18.00-20.00 saatleri arasında kendi temponuz da 20 dk yürüyün.

10- Özellikle gece meyve ve salata yemeyin. Çiğ sebze ve çiğ meyve hazmı en zor olan yiyeceklerdir. Gece uykunuzda sizi rahatsız eder ve kaliteli uyuyamadığınız için gece hormon üretip sizi küçültemez. Sabah yorgun ve tok kalkarsınız.

11- Bir gün tatlı yemekle bir şey olmaz. Yeter ki o tatlıyı yedim diye normal yemeğinizi azaltmayın ve ertesi gün kaliteli beslenin.

12-Kesinlikle tartılmayın.İyi yolda olduğunuzu anlamanın en kolay yolu, ne hissettiğinizi düşünmektir.

13-Gece yatmadan önce 5 dakika zıplayın.

14-Probiyotik kullanmayı ihmal etmeyin.

15-Erken uyuyun ki bedeninizin tadilat yapmasına izin verin."