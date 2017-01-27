Gebe hayvan yüklü kamyonet şarampole düştü

Muş'ta sattıkları koyunları teslim etmek üzere köye giden kamyonet şarampole düştü. 7 saat bölgede mahsur kalan 15 küçükbaş gebe hayvan ve sahipleri, İl Özel İdaresi ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkezden yüklediği 15 küçükbaş hayvanı Dereyurt köyüne götürmekte olan Lokman Tektimur idaresinde 49 AG 585 plakalı kamyonet Abdulbahar grup köy yolunda yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle şarampole düştü. Yaklaşık 1 saat boyunca aracı kurtarmaya çalışan vatandaşlar sonuç alamayınca İl Özel İdaresi ekiplerini arayarak yardım isterken, devrilme tehlikesi geçiren araçtaki hayvanları da dışarı çıkarttılar. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen hayvan sahipleri, hayvanların da tipiden fazla etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiler.

Kuzuyu montuna sararak ısıtmaya çalıştı

Bu arada gebe olan 15 küçükbaş hayvan biri, mahsur kalınan bölgede doğum yapınca, hayvan sahipleri de farklı çözüm yol aradı. Bir süre kuzuyu kamyonette tutan hayvan sahiplerinden Yavuz Tektimur, kuzunun telef olmaması için üzerindeki montu çıkartarak kuzuya sararak ısıtmaya çalıştı. Mahsur kaldıkları yerde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavuz Tektimur, beslediği hayvanları satmak için merkeze bağlı Dereyurt köyüne gitmek için yola çıktığını söyledi. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü ve aracının şarampole düştüğünü belirten Yavuz Tektimur, "7 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Hayvanlarım gebe. İçlerinden bir tanesi burada doğum yaptı. Yeni doğan kuzu telef olmasın diye yanıma aldım. Montumun içerisinde tutup sıcak kalmasını sağlıyorum. Diğer hayvanlar da her an doğum yapabilir" dedi.

Araç sürücü Lokman Tektimur ise, aracın kasasında hayvanların olduğunu ve aracın devrilme tehlikesi geçirdiğini söyledi. Hayvanları araçtan indirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Lokman Tektimur, tipiye yakalandıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini kaydetti.

Mithat Tektimur isimli vatandaş, ekiplerin 7 saatin ardından kendilerine ulaştığını dile getirerek, "Aracımız şarampole düştü. 7 saat boyunca ekiplerin gelmesini bekledik. 7 saat boyunca mahsur kaldıktan sonra ekipler bize bulaştı. Ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdulbahar grup köy yolunda yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi personellerinden Mustafa Yaşlak da, "Abdulbahar grup köy yolunda çalışırken, almış olduğumuz ihbarın ardından buraya geldik ve mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık" şeklinde konuştu.

7 saatin ardından mahsur kalan vatandaşların yanına gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi yardımıyla şarampole düşen aracı yerinden kurtarırken, hayvan sahipleri de hayvanları tekrar araca yükleyerek Dereyurt köyüne hareket etti.