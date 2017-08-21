Gazişehir Gaziantep - Gaziantepspor maç sonu açıklamaları

Gaziantepspor'un Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kazanmak adına hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Kalpar "Şehrin iki takımının oynadığı maçta biz mağlup olduk. İyi oynayamadık, rakip de genç takım. Tabi rekabet de var. Biz bu rekabetin dezavantajını yaşadık. Ben takımı ilk defa böyle gördüm. Burada kazandığımızı düşünecek hiçbir şey yapmadığımızı gördüm. Burada bir hata varsa, ben bunu önce kendimde, sonra oyuncularımda ararım. Rakibi kutluyorum. Tabi ki kaybettiğimiz için üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Rakip pozisyon buldu gol attı, galip geldi. Ne olursa olsun, biz bu maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, "Biliyorsunuz biz kulüpte sorunlar yaşayan bir takımız. Tabi biz bu sorunları hiçbir zaman oyuncularımıza yansıtmadık. Futbolcuları kutlamak, alınlarından ve kalplerinden öpmek lazımdır. Biz gerçekten inandık. O çocukları böyle bir mücadele verdikleri ve inandıklarını sahaya yansıttıkları için kutluyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inandık" diye konuştu.