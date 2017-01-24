Gaziosmanpaşa’daki 11 okul konferans salonuna kavuşacak

Gaziosmanpaşa'da konferans salonu olmayan 11 okula konferans salonu yapılması için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde protokol imzalandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçede bulunan ve konferans salonu eksikliği olan 11 okula konferans salonu yapılması için protokol imzaladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen törene Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Servet Bakırcı ve okullara konferans salonu yapımına destek veren hayırsever iş adamları katıldı. Tören protokol hakkında bilgi verilmesi ile başlarken okullara konferans salonu kazandıran protokolün imzalanmasıyla devam etti. Okullara yapılacak olan konferans salonları sayesinde ilçedeki 11 okulda birçok faaliyetin gerçekleştirilmesine de olanak sağlanmış olacak. Öğrencilerin sinema, tiyatro gösterileri ve sunumlar gibi birçok alanda yararlanabileceği konferans salonlarıyla öğrencilerin gelişimlerine de katkı sağlanması hedefleniyor.

"İnşallah akabinde konferans salonlarının bulunduğu okulları kazandırmış oluruz"

Protokolle okullara konferans salonu kazandırılırken bir yandan da iş adamlarını bu çalışmalara teşvik etmek istediklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Konferans salonu olmayan okul kampanyası başlattık. İlçe milli eğitim müdürümüz, kaymakamımız ve belediyemizle işbirliği yaparak bölgemizin iş adamları GOPSİAD'la(Gaziosmanpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği) bunları aramızda bölüşerek, 5 tanesini GOPSİAD üyelerimize yüklemiş olduk. 6 tanesinin konferans salonlarını da belediyemizin öncülüğünde 2017 yılının sonuna kadar bitirmiş olarak okullarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. İnşallah bunun akabinde konferans salonlarının da içinde bulunduğu okulları kazandırmış oluruz" dedi.

"Büyük bir eksiğimiz tamamlanmış oluyor"

Okullarda bulunan konferans ve spor salonları gibi mekanların öğrenciler için çok önemli alanlar olduğuna dikkat çeken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, "Öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişmesini sağlamak için en önemli vasıta tabi ki bu spor salonları ve konferans salonlarıdır. Gaziosmanpaşa ilçemizde konferans salonu eksiği bulunan 11 tane okulumuzun konferans salonlarının tamamlanmasıyla büyük bir eksiğimiz tamamlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa'daki 11 okula konferans salonu kazandıran protokolün imza töreni katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.