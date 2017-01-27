Gaziemir’in koristlerinden yeni yıl konseri

Gaziemir Belediyesi Popüler Müzik Korosu, Yeni Yıl Konseri'yle Şef Ferda Yılmaz yönetiminde seyircinin karşısına çıktı. Hakan Eren'in sunuculuğunu yaptığı özel konserde konuk sanatçı olarak sahne alan Yılmaz Demirtaş performansıyla seyirciye unutamayacağı konser yaşattı.

Gaziemir Belediyesi kursiyerlerinin oluşturduğu 90 kişilik Türk Popüler Müzik Korosu, "Yeni Yıl Konseri" ile seyircinin karşısına çıktı. Türkiye'nin ilk kadın Türk Hafif Müziği Korosu Şefi Ferda Yılmaz'ın yönettiği konserde, koristler popüler müziğin seçkin eserlerini seslendirdi. Koronun Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konser, Gaziemirlilere unutulmaz saatler yaşattı. Müzik topluluğu, koro ve solo seslendirdikleri parçalarla seyircinin gönlünü çalmayı başardı. Hakan Eren'in sunuculuğuyla renk kattığı konserde sanatçı Yılmaz Demirtaş konuk sanatçı olarak sahne aldı. Yılmaz Demirtaş, şarkılarıyla geceye ayrı bir renk kattı. Koronun performansına tam not veren konuk sanatçı, seyirciye unutamayacakları bir konser yaşattı. Sanatçının müziklerine danslarıyla eşlik eden seyirci gönüllerince eğlendi.