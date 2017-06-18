Gaziantep’teki kazada ölü sayısı 3’e çıktı

Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

İddiaya göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak Üzerinde seyir halinde bulunan 72 BA 97 plakalı yolcu minibüsünün freni patlaması sonucu insanların arasına daldı. Kazada 2 kişi ölürken 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e çıktığı öğrenildi.

Minibüs sürücüsünün ise Veysel B olduğu belirtilirken, kazaya ise minibüsün yoldaki çukura girdiği sürücüsünü virajdaki evin duvarına çarparak devrildiği ileri sürüldü. Minibüsün evinin aşırı sıcaklar nedeniyle evlerinin önünde oturan vatandaşları da altına alarak, sürüklendiği iddia edildi.

Diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi.