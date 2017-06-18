Gaziantep’teki feci kazada ölenler defnedildi

Gaziantep'te dün gece freni boşaldığı iddia edilen minibüsün altında sürüklenerek hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbaba Mahallesi Şehir Sinan Sokak'da kontrolden çıkan ve devrilen Veysel B.'nin kullandığı 72 BA 97 plakalı minibüs 3 kişiyi altına aldı.Minibüsün altında kalan Hasan ve Filiz Yavuz Çetin ile Nazire Tütüncüoğlu'nun cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Sıcaklıklar nedeniyle iftar sonrası evlerinin önünde otururken minibüsün altında kalan ve sürüklenen 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Hasan ve Filiz Yavuz çiftinin cenazesi Asri Mezarlığında, Nazire Tütüncüoğlu'nun cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığında ikindi namazını müteakiben kıldırılan cenaze namazlarının ardından defnedildi.