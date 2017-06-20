Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından kaçak silah satışı yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda Y.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada,2 adet ruhsatsız tabanca ve yüz adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan operasyon sonucunda Y.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.