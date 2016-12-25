Gaziantep’te muhteşem kurtuluş

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü, tarihi kaleden atılan havai fişeklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde başlayan kutlama törenleri akşamda devam etti. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde kentin dört bir yanı havai fişek gösterileri ile renklenirken, Görsel şölen izleyenleri hayran bıraktı.