Gaziantep’te motosiklet denetimleri

Gaziantep'te polisin motosikletler üzerine yaptığı denetimlerde, 103 motosiklete para cezası verirken, 82 motosiklet ise trafikten men edildi.

Gaziantep il emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Yan-Dol Büro Amirliği koordinesinde, Şahinbey Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet denetimleri yapılıyor. Kapkaç gibi olası suçları önlemek amacıyla sıkı bir şekilde yürütülen denetimlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerine bağlı mahallerde 103 motosiklet için idari para cezası verilirken, 82 motosiklet ise trafikten men edildi. 112 şahsın GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada 1 adet kurusıkıdan çevrilme 7.65 mm çaplı tabancada ele geçirildi.

Ayrıca 4 adet motosikletin şase numaralarının silinmiş olması ve plakaları ile motor numaralarının tutmamasından dolayı sürücüleri hakkında adli işlem yapıldı.