Gaziantep’te kumar ve tombala oynatan iş yerlerine operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kumar ve tombala oynatılması muhtemel olan 9 dernek, 1 kooperatif ve 141 kahvehaneye huzur operasyonu yapıldı.

Tombala oyunu oynandığı tespit edilen bir dernek ile bir kooperatifte, tombala oynamada kullanılan elektronik cihazlar, kartlar ve pullar ele geçirildi. Tombala oynayan 101 şahsa kumar oynamaktan, dernek ve kooperatif yetkilisi ile çalışanları olan 8 şahsa ise kumar Oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplam 16 bin 117 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda,1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet fişek, 1 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Ayrıca yapılan huzur uygulamalarında, 3 iş yerine ise ruhsatsız faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Bin 378 şahsın GBT sorgulamaları yapılarak aranan bir şahsa adli işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada güven ortamının sağlanması için huzur operasyonlarının devam edeceğini belirtildi.