Gaziantep’te Bylock kullanan gümrük memuru tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru tutuklandı.

Gaziantep il Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 1 gümrük memuru ve 1 hemşire hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.