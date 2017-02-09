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Gaziantep’te Bylock kullanan gümrük memuru tutuklandı

Gaziantep’te Bylock kullanan gümrük memuru tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru tutuklandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru tutuklandı.

Gaziantep il Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 1 gümrük memuru ve 1 hemşire hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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