Gaziantep’te 572 bin öğrenci karne aldı

Gaziantep'te yılın ilk yarısında 60 bini Suriyeli olmak üzere toplam 572 bin öğrenci karnesini aldı. Bazı okullardaki öğrenciler ise karnelerini Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'dan almanın heyecanını yaşadı.

Şehitkamil ilçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan Sani Konukoğlu Ortaokulunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyıl olması dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete katıldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, bazı sınıflara girerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Vali Yerlikaya, sohbet ettiği öğrencilere 15 günlük tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kent genelinde 512 bin öğrencinin yanı sıra 2011 yılından bu yana ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla Türkiye'de bulunan 60 bin Suriyeli öğrenci de karne sevinci yaşadı.