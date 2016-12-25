Gaziantep’in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla kutlandı.

Gaziantep "in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğiyle Gaziantep üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre merkezinde kutlama programı düzenlendi.

Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 95 yıl önce destan yazdıklarını belirterek, "Bugün çok onurluyuz çünkü 95 yıl önce bir destan yazdık. Bu destan cesaretin destanıydı. O destanı yazanların torunları bu salondadır. 1 dolar için vatanını satan hainler bu milletin evlatlarına silah doğrulttular. Bu topraklar bizim bu bayraklar bizimdir. Zor günlerden geçiyoruz. Asla teslim olmayacağız. Safları sıklaştırarak bir olacağız" dedi.

Program Gaziantep korusunun verdiği konserle devam etti. 25 Aralık anısına çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bakan Tüfenkci verdi.