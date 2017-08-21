Gaziantep derbisinde sakatlanan Adama’nın omurgası çatladı

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep derbisinde sakatlanan Gazişehir Gaziantep F.K.'nın yeni transferi Adama Ba'nın omurgası çatladı.

Gazişehir Gaziantep F.K. tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Adama Ba, Gaziantepspor karşılaşmasında yaşanan bir pozisyonda aldığı darbeden dolayı müsabakaya devam edememiştir. Oyuncumuz yaşanan bu sakatlığın ardından hastaneye götürülerek, gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda oyuncumuzun, omurgasında bulunun L3 transvers proses kemiğinde çatlak tespit edilmiştir. Genç futbolcumuz Adama Ba'nın tedavisine başlanmış olup, futbolcumuz yaklaşık 10-12 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Futbolcumuz Adama Ba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."