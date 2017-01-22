Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’da hakem isyanı

Son dakikada penaltıdan buldukları golle Göztepe ile berabere kalan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Metin Diyadin, "Hakem faktörü bizi geriye doğru itti. Verdiği kararlarla bizi mağlup duruma da düşürdü" dedi.

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Göztepe'ye konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, son dakikada penaltıdan bulduğu golle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuna oldukça iyi başladıklarını, maçın ilk yarısında da oyun ve skor anlamında üstün olduklarını söyledi. Hakem hatalarıyla mağlup duruma düştüklerini savunan Diyadin, "İkinci yarı hakem faktörü bizi geriye doğru itti. Verdiği kararlarla bizi mağlup duruma da düşürdü. Sonuçta maç berabere bitti. Maç sonunda 1 puan almadık, 2 puan kaybettik" dedi.

Bugün hayatını kaybeden Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın kendisinde büyük emeği olduğunu belirterek, "Ben Gençlerbirliği'ne 19 yaşında gittim. 30 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Türk futbolu için çok önemli bir insandı. Ben de emeği çok olan insanlardan biridir. Onun elinde büyüyenler olarak bizim babamızdı. Allah mekanını cennet etsin. Gençlerbiliği kulübünün önüne onun adını koysalar sonuna kadar hak eder" ifadelerini kullandı.