Gazeteci-yazar Mumcu, Edirne’de anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında Edirne'de anıldı.

24 Ocak 1993'de evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında Edirne'de de anıldı. Edirne Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Belediye Bandosu eşliğinde ellerindeki kırmızı karanfiller ve yakalarındaki Uğur Mumcu fotoğraflarıyla Atatürk Anıtı'na geldi. Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı'na geçti.

Anma törenine katılan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Celil Özcan, gazeteci-yazar Mumcu'nun sözlerinden örnekler vererek, kaleme aldığı kitaplar hakkında bilgi verdi.

Anma törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Yönetimi ve partilileri, Atatürkçü Düşünce Derneği, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, katılımcıların Uğur Mumcu parkında yer alan büste kırmızı karanfillerini bırakmasının ardından sona erdi.