Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba’nın ikinci kitabı çıkıyor

Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı olan "Ali-i Hızır" çıkıyor.

Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı olan "Ali-i Hızır" Şubat ayı içerisinde okuyucusuyla buluşacak.

Kitap ile ilgili bilgi veren Enes Osman Aba, "Kitap, Hz. Ali ile Hz. Hızır ilişkisini kendine özgü kurgusu, ardışık zamanı ve mekanı iç içe giydiren destansı anlatımıyla işleyen bir üslup ile okuyucu karşısına çıkıyor. Ali-i Hızır kitabı, olabildiğine soyut ifadeler ve tarihsel olayları nakışlayan akıcılığı ile okuyucuyu içine çekecek" dedi.

Birçok kitapevi tarafından satışı yapılacak olan kitabı okuyucuları merakla bekliyor.