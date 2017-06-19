GAÜ’ye Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Worldwide Business Review Dergisi'nin 2017 Türk İşletme Ödülleri sıralamasında, rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Yüksek Öğretimde Mükemmeliyet ödülüne layık görülen GAÜ, Worldwide Business Review Dergisinin 2017 Turkish Enterprise Awards (Türk İşletme Ödülleri) arasında rakiplerini geride bırakarak yükseköğrenim alanında bu ödülü almaya hak kazanan tek kurum oldu.

Akpınar: "GAÜ değişen yükseköğretim sektörüne, araştırmaları ve bilginin merkezi olarak yön vermeye devam edecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ'yü diğer kurumlardan farklı kılan noktanın, uluslararasılaşmayı kendine misyon edinmiş bir kurum olması ve bu yönde Türk üniversiteleri haricinde; bölge ve dünya üniversiteleri arasında öğrencilerine uluslararası kampüslerinde eğitimlerini sürdürme fırsatı sunan tek üniversite oluşunun önemli bir faktör olduğunu belirtti. Aynı zamanda, yüksek öğrenimde artan üniversite sayısı ve bunun oluşturduğu rekabet ortamına da değinen Akpınar, GAÜ'nün değişen yüksek öğretim sektörüne araştırmalarıyla ve bilginin merkezi olarak yön vermeye devam edeceğine işaret etti. GAÜ'nün 2020 gelişim programına da değinen Akpınar, Üniversitenin gelişim ve yatırım programının hızla devam ettiğini, ve tüm çalışmalarının öğrenci merkezli bir eğitim felsefesine dayandığını belirterek, bu ödülü GAÜ adına almaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.