Galericiler yeni taslaktan memnun

Eskişehir Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, çıkarılacak olan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı sayesinde kaçak alım satan vatandaşların önüne geçileceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından açıklanan ve sadece yetki belgesi olan esnafın ikinci el araç alım satımı yapabileceğini öngören taslak işletmecileri heyecanlandırdı. Yapılan düzenleme ile kaçak oto alım satım yapanların önüne geçmesi planlanırken, esnaf işlerinin artmasını bekliyor. Bakan Tüfenkçi tarafından açıklanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında konuşması üzerine heyecanlandıklarını söyleyen Eskişehir Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, yıllardır bunu beklediklerini söyledi.

"Ekonomiye can verecek"

2017 yılının otomobil sektörüne hayırlar getirmesini dileyen Urçar, "Bakanımız çok önemli bir konuya değinmişlerdi. Bu konuda 2017 yılında satışlarımızın daha kaliteli ve iyi olacağına inanıyorum. Bu yetki belgesini çok istemiştik ve sonunda başardık. İkinci el oto alıp satan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mutlaka bizim için çok faydası olacak. İkinci el otomobil alım satım işini dışarıdan yapan vatandaşların önüne geçilecektir diye düşünüyorum. Daha ötesi, vergi kaçakçılığının önüne geçilecek. Bu yeni çıkan kanunda sadece otomobil sektöründe bulunan galericilere değil, mağdur vatandaşlara da yer verildi. Bundan önceki ithal getirilen araçlarda olan vergi kaçakçılığından dolayı araçları bağlanan ve mağdur olan tüketici arkadaşlarımızın faydasına olduğu tespit edildi. Buna göre 6 eşit taksitle belirtilen miktar ödenecek. Bunun da ekonomiye biraz daha can vereceğini düşünüyoruz" dedi.

"Galeriden araç aldığımı zaman en azından yeri belli"

İkinci el araç alacak olan müşteri Niyazi Özdağ ise, galeriden alınan araçların daha güvenli olduğunu belirtti. Özdağ, "En azından galeriden araç aldığımızda, başımıza bir şey geldiğinde, gideceğimiz yer belli olur. Bu yüzden yetki belgesinin çıkması mantıklı. Bu yüzden araba pazarında araç alıp satanlar, satış olduktan sonra garanti vermiyorlar. Telefonla arıyoruz, açmıyorlar. En azından yetki belgesi çıkınca, esnaftan araç alınca, başımıza bir şey geldiğinde gideceğimiz yer belli olmuş olur" şeklinde konuştu.

"Vatandaş bize yönelecek"

Oto alım satım işletmesi olan Yakuphan Çanakçı ise, yetki belgesinin avantajının çok yüksek olacağını belirtti. Çanakçı, vergi ödemeden araç alım satım yapanlarının sayısının çok olduğuna dikkat çekerek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Dışarıdan araba satanlar oluyor. Araba pazarında bireysel satış yaparak, bu işin ticaretini yapanlar oluyor. Zaten biz yetki belgesi olmadan önce de araçlarımızın garantisini veriyorduk. Aracın başına müşteri faktörü dışında bir şey gelirse, zaten biz onu karşılıyorduk. Ama yetki belgesinin avantajı, vatandaşlar pazarlarda satış yapanlara değil, bize yönelecekler. Müşterilerimiz alım satımda sıkıntı olmayacağını görebilecekler. Dışarıdan araba alanların sıkıntıları da oluyor. Bu sıkıntıların da önüne geçilecek. Bizim işlerimizin daha da artacağını düşünüyorum, insanların galerilere karşı daha da ısınacaklarını bekliyorum."