Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ile başladı. Antrenmanın ilk bölümünde Osmanlıspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, bu maçta oynamayan oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın idmanını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile divan kurulu üyeleri de izledi. Futbolcular kendilerini izlemeye gelenlerle de hatıra fotoğrafı çekildi.