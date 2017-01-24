Galatasaray, genç oyuncusunu İnegölspor’a kiraladı
Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Volkan Pala'yı sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiraladığını borsaya bildirdi.
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Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Volkan Pala'yı sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiraladığını borsaya bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Volkan Pala'nın 2016-2017 futbol sezonunun sonuna kadar İnegölspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İnegölspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.
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