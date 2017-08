Fuzuli Katlı Kavşağı’nın temeli atıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Ulaşım Yılı ilan ettiği 2017 yılında yapılacak olan 8 ayrı alt geçitten ilkinin temeli atıldı. Kocasinan Bulvarı Fuzuli Kavşağı'na yapılacak olan katlı kavşağın temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yıl 1 milyar TL'lik yatırım yapmayı planladıklarını belirterek Kayseri'ye yakışır eserleri şehre kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Fuzuli Alt Geçidinin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

"SEVDALI OLDUĞUMUZ ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yaptığı konuşmaya "Derdi olmayanın davası, kaygısı olmayanın hizmeti olmaz" sözleriyle başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlattığı "Belediyecilik diğerlerinin nazarında bir rant kapısı olabilir; ama bizim nazarımızda sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir; ama bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır" sözlerini hatırlatan Başkan Çelik, "Bu anlayışla sevdalı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Hepimizin ortak değeri olan Kayseri'yi her anlamda daha konforlu hale getirmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hemen her hafta temeller atıyor, açılışlar yapıyoruz. Bu doğrultuda sabah Yemliha Mahallemizde insana yatırımın en güzel örneklerinden birisi olan tesisin temelini attık, şimdi ise bir başka yatırımın temel atma töreninde sizlerle birlikteyiz" dedi.

2016 yılında sadece büyük ölçekli projeleri kastederek 550 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl tempomuzu daha da artırdık. Yılbaşından bugüne kadar yaptığımız ihaleler ve yapacaklarımızla bu rakamı 1 milyar TL yapmayı hedefliyoruz. "Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim" vizyonumuz doğrultusunda ulaşımdan eğitime, altyapıdan yeşil alana, kültürden sosyal projelere kadar Kayserimize ve Kayserili hemşehrilerimize yakışacak bir dizi projeye başladık. Bazılarını tamamlayarak hizmete sunduk, pek çok proje için de şehir merkezi ve ilçelerde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle sadece bugünü değil geleceği de planlıyoruz. "Biz sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye'sine karşı sorumlu değiliz. Bizler bugünden yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku ve anlayışı doğrultusunda Kayseri'nin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Temelini atacağımız bu yatırım gibi pek çok yatırım Kayseri'nin geleceğine yapılmış yatırımlardır. Bildiğiniz üzere geçen yıl haziran ayında Kocasinan Bulvarı'ndaki köprülü kavşakların açılışını yapmıştık. Karayolları, Hastane ve İstasyon Caddesi ile Nato Kavşağı'na yaptığımız üç köprülü kavşağın çevre düzenlemeleriyle birlikte toplam maliyeti 80 milyon TL olmuştu. Yaptığımız bu yatırımla söz konusu kavşaklarda trafiği kesintisiz hale getirerek sadece Kocasinan Bulvarı'nın trafiğini değil, şehir merkezinin trafiğini de rahatlatmış olduk. Ancak, Kocasinan Bulvarı'ndaki trafiği kesintisiz hale getirmek için üç kavşakta daha çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda Fuzuli, Tuna ve 30 Ağustos Kavşaklarına alt geçit yapımını projelendirdik, ihalelerini yaptık ve ilkinin temelini bugün atıyoruz. Fuzuli alt geçidinde yumuşak zeminin sorun yaşatmaması için toplam 290 adet kazık kullanılacak. Ayrıca su ve çimento karışımın püskürtülmesiyle 108 adet Jet Grout uygulanacak. Fuzuli alt geçidinde pompa uzunlukları 125'er metre, kapalı kesit 121 metre olacak. Alt geçit için toplam 10 bin 800 metreküp beton kullanılacak ve maliyeti 11 milyon TL'yi bulacak. Fuzuli alt geçidiyle birlikte Kayseri'nin en uzun alt geçidi olacak olan ve Tuna ile 30 Ağustos Kavşaklarını birlikte geçecek olan alt geçidi de yapacağız. Böylelikle Kocasinan Bulvarı'nı çok daha akıcı hale getireceğiz."

Başkan Mustafa Çelik, şehre yakışır eserleri bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti ve bu yatırımlara destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında, Kayseri'de altyapının güçlendirilmesi için ara vermeden yatırımların sürdüğünü belirterek, taşıt trafiğini çok rahatlatacak yatırımın hayırlı olması dileğinde bulundu.

"KAYSERİ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Törene katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise Başkan Mustafa Çelik'i tebrik etti ve güzel hizmetler yaptığını söyledi. Eski Türkiye'de bu hizmetleri hükümetlerin bile zor yaptığını ifade eden Eroğlu, "Kayseri'nin her gelişimde daha da güzelleştiğini görüyorum. Gecekondusu olmayan, her bakımdan estetik ve farklı bir şehir. Başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kayserimiz her şeyin en güzeline layık. Cenabı Allah Kayserimize Halil İbrahim bereketi ihsan etsin" dedi.

"YEREL YÖNETİMLER KAYSERİ'DE KALKINMANIN DİNAMOSU"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de törende bir konuşma yaparak yatırımların kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu. 81 vilayet arasında imar, şehircilik, yaşanabilirlik ve çevre açısından en iyi şehirlerin başında Kayseri'nin geldiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Yerel yönetimler Kayseri'de kalkınmanın dinamosu olarak çalışmaya devam ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yıl 1 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını söyledi. Bu kadar para piyasaya veriliyor. Bu şehir ekonomisine çok önemli bir katkı. Biz şehrimizi seviyoruz ama boşuna sevmiyoruz. Burada, çalışkan; devletini, milletini ve bayrağını seven insanlar var. Cenabı Allah sizleri var etsin. Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yatırımı için teşekkür ediyor, kazasız belasız bitirilmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar yapılarak Fuzuli Katlı Kavşağı'nın temeli atıldı.