Fuat Çapa: "Lige konsantre olacağız"

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu altıncı maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. İki ekip de kupanın dışında kalırken, Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sonraki süreçte lige konsantre olacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu altıncı hafta karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği ile Bolu Spor 1-1 berabere kalarak grup maçlarını tamamladı. Biten maç ile her iki takımda Ziraat Türkiye Kupasından elendi.

Çapa: "Lige konsantre olacağız"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşmaya iyi başladığımızı söyleyebilirim. Sonuçta 10 kişi kalan rakip daha çok kapanacaktır. İlk devre zaman zaman iyi kombinasyonlar yakaladık, pozisyonlar da bulduk ama son pasları değerlendiremedik. İkinci devre kar yağışının etkisi ile birlikte yerden oynama daha zor oldu. Bu tür havalarda daha güzel top kullanmak gerekir. Biz de maalesef kendi aramızda çok fazla kısa topla oynamaya çalıştık. Rakip de son dakika bulmuş oldukları pozisyonu iyi bir şekilde değerlendirdi. Bugün galip gelip akşamki karşılaşmayı bekleyecektik ama şu anda ona da gerek kalmadı. Bundan sonraki süreçte lige konsantre olacağız" dedi.

Zehir: "Darıca Gençlerbirliği olarak Türkiye Kupası'ndan haz aldık"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir ise, "Bu maç grupta bizim için prestij açısından önemliydi. Beşiktaş maçı ile beraber çıkma şansımızı kaçırmıştık. Oyuncularımıza hafta içerisinde bu maçı iyi bir şekilde oynayıp kulübe yakışır bir müsabaka oynamalarını istedik. Oyuncularımız biraz tutuk başlasalar da ilerleyen dakikalarda dengeyi sağladılar. 75 dakika 10 kişi oynadık. Bu havada bu zor şartlarda 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularımız ellerinden geleni çok fazlasıyla ortaya koydular. Maçı son dakika attığımız golle 1-1 tamamladık. Takımımız açısından çok önemli bir puandı bu. Darıca Gençlerbirliği olarak gerek yönetimimiz gerek takımımız gerek se seyircilerimiz Ziraat Türkiye Kupasından haz almışlardır. Grubumuz çok güçlüydü başarı ile buradan çıktığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.