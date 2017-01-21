Fuat Buruk: "Bu şekilde gitmeyeceğini biz de biliyoruz"

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Adanaspor'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi. Buruk, "Biz burada kalıcı değiliz. Burada çok değerli hocalar başarılar elde etti ama enerji kaybolduğunda her şey bitmiştir. Bu şekilde gitmeyeceğini biz de biliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, "Yine kaybettik. İçeride kaybediyoruz. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı kazanacak oyunu oynadık. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Çok pozisyona girmesek de net pozisyona girdik. Adanaspor attığı golle bizi yendi. Onları da tebrik ediyoruz" dedi.

Rumen oyuncu Stancu'nun Adanaspor maçında oynamayacağının açıklanmasına rağmen oyuna alınmasına ilişkin sorulara ise Buruk, "Stancu çok profesyonel oyuncu. İyi olmasa oynamaz. Baştan ilk 11'de başlamak istemediğini söyledi. Hem Stancu'nun hem de doktorların raporu dahilinde sahaya sürdük. Sadece takım antrenmanı yapmamıştı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştı" diye konuştu.

"Biz burada kalıcı değiliz"

Taraftarların istifa çağrılarında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Fuat Buruk, "Biz Bursa'yı, Bursaspor'u çok seviyoruz. Bursaspor'un daha iyi olması için her şeyi yapacağız. Kimse merak etmesin. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Biz burada kalıcı değiliz. Burada çok değerli hocalar başarılar elde etti ama enerji kaybolduğunda her şey bitmiştir. Burada olmaktan mutluyuz ama noktayı biz koymayacağız. Bu şekilde gitmeyeceğini biz de biliyoruz. Gitmesini de istemiyoruz. Tribünler oyunculara enerji veriyor. O enerjinin bitmesini istemiyoruz. Oyuncular daha iyilerini yapabilir" dedi.

"Biz daha iyi şeyler yaparız"

Bir basın mensubunun, "Ayrılık görülüyor mu?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Buruk, "Ayrılık görülüyor mu değil zaten çok da beraber değiliz son zamanlarda. Biz enerji ile çalışan insanlarız. Maç günü olumsuz bir pozisyonda her şey değişiyor. Moral olarak geçen haftadan çok daha iyiyiz. Biz daha iyi şeyler yaparız burada ama hep beraber olursak yaparız" diye konuştu.

"Necid kariyerli oyuncu ama Bursaspor'un oyuncusu değil"

Çek oyuncu Tomas Necid'e Süper Lig'den teklifler olduğuna dair çıkan haberlerin sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Necid ile ilgili hep söylüyorum. Necid kariyerli oyuncu ama Bursaspor'un oyuncusu değil. Necid'den çok daha faydalı Kubilay, Sinan ve Deniz var. Necid'i oynattık ama istediğimiz verimi alamadık. Bu oyuncu bizim oyuncumuz değil, inşallah başka takıma gider oynar."