Freni patlayan minibüs insanların arasına daldı: 2 ölü 6 yaralı

Gaziantep'te freni patlayan minibüs insanların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak Üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 72 BA 97 plakalı yolcu minibüsün freni patladı. Hızla rampa aşağıya seyir eden minibüs insanların arasına daldı. Minibüs devrilerek durabilirken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen ölü ve yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı