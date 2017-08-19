Freni boşalan tır kalabalığın arasına daldı: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Tortum İlçesinde freni boşaldığı öne sürülen tır, yolun kenarında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksukapı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü açıklanmayan tırın, Oltu istikametinden Tortum'a doğru seyir halindeyken rampa aşağı freni boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, Aksukapı Mahallesi yol kenarında bulunan duraktaki vatandaşların arasına dalarak şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsüyle birlikte toplam 3 kişide ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri kaza mahalinde inceleme yaparak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin ve tır sürücüsüyle birlikte yaralanan 2 kişinin kimlik bilgilerinin tespiti için İl Kriz Merkezince çalışma başlatıldı.