Freni boşalan otobüste yolcular ölümden döndü

Tokat'ta freni boşalan yolcu otobüsünü yokuş yukarı yola süren şoför, yolcuları büyük bir kazadan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Çorum'a seyir halinde olan Cemal Erdaş idaresindeki 19 LP 816 yolcu otobüsünün frenleri Tokat şehir girişinde boşaldı. Saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, 40 yolcusu olan otobüsün şoförü soğuk kanlılığını koruyarak otobüsü durdurabilmek için büyük çaba gösterirken, yolcular 155 polis hattını arayarak durumu bilirdi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yolcu otobüsünü şoför Kız Meslek Lisesi karşısındaki hafif rampa yola manevra yaparak çevirdi. Devrilmekten son anda kurtularak durdurulabilen otobüste yolcu olarak bulunanlar bu sırada büyük korku yaşadı.

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Otobüsü kaza yapmadan kurtaran şoför Cemal Erdaş o anları anlattı. Erdaş, otobüsün frenlerinin hava boşalması nedeni ile tutmadığını belirterek, "Yaklaşık 3-4 kilometre boyunca otobüsü nasıl durdurabilirim diye bankete vurdum, bu yokuş yolu görünce de otobüsü döndürerek durdurdum" dedi. Yolcular da yaşadıkları korku ve endişe dolu anları anlattı. Otobüsü şoförünün soğukkanlılığını koruyarak kendilerini kurtardığını ifade eden yolcular, büyük bir kaza atlattıklarını kaydetti.

Öte yandan olayın sabaha karşı trafiğin boş olduğu saatlerde yaşanması olası büyük bir kazayı önledi. Yaşanan olayın ardından yolcular servislerle Tokat Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Terminaline taşındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.