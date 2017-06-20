Freni boşalan kamyon kaza yaptı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Sacayak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'e bağlı Sacayak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında freni boşaldığı iddia edilen dondurma yüklü kamyon devrildi. Kazada şans eseri ölü ya da yaralı olmazken, araç sürücüsü yaşadığı şokun ardından kamyon içerisinden güçlükle çıktı. Köylü vatandaşların da yardıma koştuğu kaza sonrası kamyon vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.