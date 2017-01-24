Forum Mersin, Hediye Kutusu etkinliği düzenledi

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, bu yıl da ziyaretçilerine kazandıran kampanyalar düzenleyeme devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen Hediye Kutusu etkinliği ile Forum Mersin ziyaretçilerine birçok hediye dağıtıldı.

Forum Mersin, ziyaretçilerine hem sürpriz hediyeler kazandıran hem de eğlendiren keyifli kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yılın ilk ayında düzenlenen ve 20 Ocak 2017 tarihine kadar süren Hediye Kutusu etkinliğinde, Forum Mersin mağazalarından 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler birbirinden güzel hediyeler kazanma şansını yakaladı. Alışveriş fişlerini getirip Hediye Kutusu etkinliğine katılan herkes televizyondan tablet bilgisayara, sinema biletinden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı hediyeden birinin sahibi oldu.

Forum Mersin, önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerine kazandırmayı sürdürecek.