Forum Erzurum’dan ‘Mini Sürüş Akademisi’

Erzurum'un yaşam merkezi Forum Erzurum, sömestr tatilinde çocuklar için çok eğlenceli bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. 28 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Forum Erzurum'da gerçekleşecek olan "Mini Sürüş Akademisi" etkinliğiyle çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, çocuklara yönelik keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında minikler Forum Erzurum'un "Mini Sürüş Akademisi'nde unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

'Mini Sürüş Akademisi'nde çocuklar uygulamalı trafik eğitimi alırken aynı zamanda trafik temalı boyama, puzzle ve çeşitli atölyelerde el becerilerini geliştirecek. Keyifli anların yaşanacağı etkinlikte çocuklar, mini araçları kullanarak trafik işaretlerinin yer aldığı parkurda trafik deneyimi yaşayacak.

Unutulmaz anların yaşanacağı etkinlik sonrasında, tüm minik katılımcılara üzerinde adlarının bulunduğu "Bilinçli otomobil kullanıcısı olma ve trafik kuralları öğrenmeye ilk adım olan Forum Erzurum Trafik Eğitim Parkuru'na katıldığınız için teşekkür ederiz" yazılı sertifika hediye edilecek. Etkinlik boyunca fotoğraf çektirme şansı olan çocuklar bu keyifli anları güzel bir anı olarak saklayabilecekler.

Forum Erzurum önümüzdeki günlerde de birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.