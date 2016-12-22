Konya-3 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Finike’de Şehitler için mevlit okutuldu
Finike’de Şehitler için mevlit okutuldu

Finike’de Şehitler için mevlit okutuldu

Antalya'nın Finike Belediyesi şehit güvenlik güçleri adına mevlit okuttu.

A+A-

Antalya'nın Finike Belediyesi şehit güvenlik güçleri adına mevlit okuttu.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun talimatı ile Finike Belediyesi tarafından şehit güvenlik güçleri için mevlit okutuldu. Finike Merkez Camii'nde okunan mevlide yaklaşık bin kişi katıldı. Mevlit sonrasında Finike Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara un helvası ikram edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.