Finike’de Şehitler için mevlit okutuldu

Antalya'nın Finike Belediyesi şehit güvenlik güçleri adına mevlit okuttu.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun talimatı ile Finike Belediyesi tarafından şehit güvenlik güçleri için mevlit okutuldu. Finike Merkez Camii'nde okunan mevlide yaklaşık bin kişi katıldı. Mevlit sonrasında Finike Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara un helvası ikram edildi.