Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği mücadelesi

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeği ile ilgili mücadeleyi anlattı.

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Öztemiz Koordinatörlüğünde, Düzce Valiliği, Düzce İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Odaları işbirliğiyle, fındık bahçelerinin en büyük düşmanı olan Amerikan Beyaz kelebeği zararlısına karşı mücadele programı başlatıldı.

Kontrol önemli

Amerikan beyaz kelebeği zararlısına karşı mücadele zamanının yaklaştığı bu kritik günlerde sürekli fındık bahçelerinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeğinin ilk çıkış zamanını belirlemek için Düzce'nin 8 ilçesine Mart ayında ışık tuzakları kurduklarını ve pilot ilçe olarak Gümüşova'nın seçildiğini dile getirdi. Amerikan beyaz kelebeğinin gece aktif olduğunu belirten Öztemiz, kelebeklerin geceleri uçtuğunu, gündüzleri ise dinlenme halinde olduklarından dolayı mücadele zamanının belirlenmesinde ışık tuzağı kullandıklarını sözlerine ekledi.

Amerikan beyaz kelebeğinin 22 Mayıs 2017 tarihinde ışık tuzakları ile yakalandığını ve tüm fındık üreticilerinin bu uyarıyı dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, zararlı ile mücadelenin önemine değindi.

Sıcaklıkla etkili

Zararlının, kış aylarını ağaçların toprak ile birleştiği yerlerde, ağaç kabuğunda ve çok yaşlı ağaçların kovuklarında bir koza içinde pupa halinde geçirdiğini söyleyen Öztemiz, kışlayan pupalardan çıkan birinci döle ait kelebek uçuşunun, normal şartlarda Mayısın ilk haftası ile üçüncü haftasında görüldüğünü belirterek, bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak havaların ısınmadığı, gece sıcaklıklarının çok düşük olduğu için kelebek çıkışlarının Mayıs ayının son haftasında görülmeye başlandığı bilgisini aktardı.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artışına bağlı olarak zararlının popülasyonunda artış olabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ilk kelebek görüldüğü anda fındık bahçelerindeki zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yaprakların kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtaların 1-3 günde açılacağını ve yumurtadan çıkan genç larvaların yaklaşık 10 gün ayrılmadan birlikte beslenerek yaşadıklarını belirten Öztemiz, "Zararlının tırtıl kolonileri, ilk döl için Haziranın ilk yarısında sayılır. Tırtıl kolonilerini saymak için dalların uçlarına bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri fındık bahçelerinde çaprazlama olarak birer ocak atlanarak her bahçede 10 ocakta sayılmalıdır. Zararlı, ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Amerikan beyaz kelebeğinin döl sayısının bölgenin sıcaklığına ve gün uzunluğuna göre değişebileceğini söyleyen Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, zararlının Düzce'de 2 döl verdiğini ve normal şartlarda ikinci döle ait kelebek çıkışlarının Temmuzun ikinci yarısında görülebileceğini dile getirdi. Bu dönemde de aynı şekilde birinci dölde olduğu gibi zararlının yumurta ve tırtıl kolonilerinin popülasyonu dikkate alınarak mücadeleye karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Öztemiz, "Eğer mücadele gerekli ise öncelikle çevreye en az zararı olan yöntemlere öncelik verilmeli ve uygun olan tüm mücadele yöntemleri kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele uygulanacaksa çevreye ve faydalı böceklere en az zararı olan tarım ilaçları tercih edilmelidir. Doğal dengeyi bozmamak amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla mücadeleye önem verilmelidir" dedi.

Bitki koruma ürünlerinde önerilen dozun doğru zamanda kullanılması gerektiğine de işaret eden Öztemiz, "İlaçlamada kullanılacak suyun pH'sı çok önemlidir. Kullanılan ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. Suyun pH'sı yüksek ise kullanılan ilaçlar yüzde 30'a varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. Suyun pH'sı 8-9 ise muhakkak yayıcı yapıştırıcı kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Hemen imha edilmeli"

Fındık bahçelerinde yumurta paketlerinin bulunduğu yaprakların toplanıp imha edilmesi ve zararlı yoğunluğunun azaltılması tavsiyesinde de bulunan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, "Haziran ve Ağustos aylarında zararlı ile bulaşık ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan larva kümeleri bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Temmuz başı ve Ağustos sonlarından itibaren zararlı ile bulaşık ağaçlara, oluklu karton şeritler (tuzak bant), saman ve otlardan yapılmış olan kuşaklar (50-60 cm uzunluğunda ve 10 cm eninde) ağaçların gövdelerinde bir veya iki yere iple bağlanmalıdır. Bu kuşaklar pupa olmak için toplanan larvalarla beraber imha edilmelidir. Bu uygulamaların her biri zararlının popülasyonunu azaltmak için önemlidir" diye konuştu.