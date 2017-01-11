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FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 65-63 mağlup oldu.

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FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 65-63 mağlup oldu.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk periyotu 20-16 Fransız ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte başa baş bir mücadele yaşanırken takımlar soyunma odasına 37-37 eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte de tempo hiç düşmezken, ev sahibi ekip final periyoduna 54-52 önde girdi. Son çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, mücadele Monaco'nun 65-63 üstünlüğü ile sona erdi.

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