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FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Danimarka ekibi Bakken Bears'i 92-68 mağlup etti.

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FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Danimarka ekibi Bakken Bears'i 92-68 mağlup etti.

Mücadeleye oldukça tempolu başlayan Banvit, ilk çeyreği 23-8 üstün tamamladı. Bandırma ekibi 2. periyotta da üstünlüğü sürdürerek soyunma odasına 46-26 önde girdi. Oyundaki ağırlığını üçüncü periyotta da sürdüren Banvit bu bölümü de 74-47 önde geçerken mücadeleyi de 92-68 gibi farklı bir skorla kazandı.

Banvit bu sonuçla gruptaki 11. galibiyetini elde etti.

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