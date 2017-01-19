Konya-8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya'da Varese'ye konuk oldu.

A+A-

FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya'da Varese'ye konuk oldu. Karşılaşmadan Varese 85-77 galip ayrıldı.

Salon: Varese Pala 2A

Hakemler: Radomir Vojinovic xx, Boris Krejc xx, Petar Obradovic xx

Varese: Johnson xxx 22, Anosike x 6, Maynor xx 11, Avromovic x 7 , Pelle xxx 17, Cavaliero xx 8, Kangur x 2, Ferrero x 3, Eyenga xx 9

Muratbey Uşak: Zach xxx 18, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x 3, Berkay Candan xx 10, Harrison x 5, Freimanis xx 11, Vasiliauskas xxx 14, Hakan Demirel x 2, Görkem Sönmez x, McKissic xxx 14

1. Periyot: 24-17 (Varese lehine)

Devre: 45-37 (Varese lehine)

3. Periyot: 69-56 (Varese lehine)

5 Faul: Kangur (Varese)

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.