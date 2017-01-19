FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya'da Varese'ye konuk oldu.
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FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya'da Varese'ye konuk oldu. Karşılaşmadan Varese 85-77 galip ayrıldı.
Salon: Varese Pala 2A
Hakemler: Radomir Vojinovic xx, Boris Krejc xx, Petar Obradovic xx
Varese: Johnson xxx 22, Anosike x 6, Maynor xx 11, Avromovic x 7 , Pelle xxx 17, Cavaliero xx 8, Kangur x 2, Ferrero x 3, Eyenga xx 9
Muratbey Uşak: Zach xxx 18, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x 3, Berkay Candan xx 10, Harrison x 5, Freimanis xx 11, Vasiliauskas xxx 14, Hakan Demirel x 2, Görkem Sönmez x, McKissic xxx 14
1. Periyot: 24-17 (Varese lehine)
Devre: 45-37 (Varese lehine)
3. Periyot: 69-56 (Varese lehine)
5 Faul: Kangur (Varese)
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