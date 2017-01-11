FIBA Kadınlar Euroleague
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İtalya'nı Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.
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FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İtalya'nı Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras xx, Ognjen Jokic xx, Fabiana Martinescu Badalan xx
Fenerbahçe: Stricklen xx 3, Birsel Vardarlı Demirmen xx 7, Quigley xxx 14, Gruda xxx 17, Verameyenka xx 7, Levander xxx 14, Pelin Bilgiç xx 3, Ayşe Cora xxx 10, Tuğçe Canıtez xx, Esra Ural xx 2
Başantrenör: George Dikeoulakos
Famila Schio: Macchi xxx 14, Anderson xx 8, Martinez x 3, Zandalasini x 2, Sottana xx 10, Masciadri xx 9, Miyem xx 10, Tagliamento xx 8, Bestagno x, Ress x
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 45-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 60-44 (Fenerbahçe lehine)
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