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FIBA Kadınlar Eurocup

FIBA Kadınlar Eurocup

FIBA Kadınlar Eurocup son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan ekibi PEAC Pecs'i 71-67 mağlup etti.

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FIBA Kadınlar Eurocup son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan ekibi PEAC Pecs'i 71-67 mağlup etti.

Lauber Dezsö Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 21-11 önde tamamlarken, soyunma odasına da 38-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar final periyotuna 56-51 önde girdi. Son çeyrekte Macar ekibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray salondan 71-67 galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak olan rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

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