Fevzi Çakmak caddesinde beton yol çalışması

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi, Fevzi Çakmak caddesinin yaklaşık 250 metrelik kısmında beton yol çalışması gerçekleştiriyor. Mevcut yollarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiren, bunun yanı sıra birçok mahallede imara uygun yeni yollar açarak alt yapı işlemlerini tamamlayan ekipler, eğim ve zemin durumuna göre bu yolları beton veya parke taşlarıyla kaplıyor. Benzer bir çalışma için Altınkent mahallesi Fevzi Çakmak caddesinin 250 metrelik kısmında bozuk zemini kaldırarak betonla kaplamak için harekete geçen ekipler beton yol çalışmalarına başladı.