Fetullah ismi olanlar mahkemeye koşuyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, ismi Fetullah olan vatandaşlar mahkemeye koşuyor. Fetullah Gülen ile aynı adı taşımak istemeyen vatandaşlar mahkemelere başvurarak isimlerinin değiştiriyor. Konya’da da Fetullah Akbaba isimli bir vatandaş, darbe girişimi sonrası FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen ile aynı ismi taşımamak için mahkemeye başvurarak ismini değiştirdi. Darbe girişimi sonrası yüzlerce kişinin Fetullah olan isimlerin değiştirdiği tahmin ediliyor.

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