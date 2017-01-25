FETÖ’ye mali kaynak sağlayan zanlı gözaltına alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
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Bursa'nın İznik ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
İznik'te daha önce kamu görevinden uzaklaştırılan M.A, cemaate finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.A'nın 17-25 Aralıktan sonra Bankasya'ya 185 bin TL para yatırdığı ortaya çıktı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün M.A'yı Bursa'da bir yakınının yanında gözaltına aldı. M.A'nın sorgusu devam ediyor.
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