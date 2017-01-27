FETÖ’nün üniversite ayağında gözaltı sayısı 15 oldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 15'e çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün OMÜ yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlemiş, aralarında ByLock kullandıkları ileri sürülen Yrd. Doç., araştırma görevlileri, okutman, öğretim görevlileri, idari personel ve işçilerden oluşan 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün 3 araştırma görevlisi daha gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan bir kişi de ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. 14 kişinin ise sorgusu devam ediyor.