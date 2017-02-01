FETÖ’nun havacı astsubay imamı tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında biri havacı astsubayların mahrem imamı olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ'nün havacı astsubaylarının mahrem imamlarından olduğu tespit edilen ve öğretmenlikten ihraç edilen Serkan K. ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olan Mehmet Akif U., gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.