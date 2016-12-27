FETÖ’den gözaltına alınan kadına adli kontrol

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen Samsun'da yakalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve polis tarafından aranan meslekten ihraç edilen kadın öğretmen D.A.(38), Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan D.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.