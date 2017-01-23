FETÖ’den gözaltına alınan 17 iş adamı adliyeye sevk edildi

Mersin'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 iş adamı adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 11 iş adamının ise aranması sürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla 9 Ocak'ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda iş adamları Abdullah B., Mehmet B., İsak İ., Erhan G., Mustafa G., İbrahim O., Osman Y., Yasin E., Mehmet İ., Süleyman O., Çetin B., Erhan I., Recep Ö., Fayik Ç., İrfan B., Ali T., Bünyamin D., Hasan A., Veysel Umut Ç., Kenan İ., Hasan İ., Ali K., Emrah B., Ali M., Faik B., Murat H., Kadri T., Mustafa D., Demet D., Sebahattin Ö. ve Mahmut Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve ona ait 52 fişek, 4 adet ruhsatlı tabanca ve 5 adet şarjör, bin 626 fişeğin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve 1 dolar ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 15 kişiyle ilgili yaptığı ikinci operasyonda ise 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sının yurt dışında olduğu, 5'inin ise arandığı öğrenildi.

Geçen hafta adliyeye sevk edilen 17 iş adamı ilk önce mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından savcının itirazı üzerine tekrardan göz altına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Bugün de emniyetteki 17 iş adamı, sorgularının tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.