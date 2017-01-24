FETÖ soruşturmasında 2 asker tutuklandı

Bolu merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 2 asker tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden Bolu İl Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen astsubaylar Adem K. ve Serdar U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların örgütünün haberleşme programı olan "Bylock" kullandığı iddia edildi.