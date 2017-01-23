FETÖ davasında belediye personellerinin yargılanmasına başlandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istenen 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların bir kısmı ile avukatlarının katıldığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıkların ifadeleri alındı. Hatay ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan Genel Sekreter Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Aydoğdu ve danışman Erkan Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık, duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmanın yarın devam etmesine karar verdi. Mersin Adliyesi'nde duruşmanın görüldüğü katta geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.